Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beyond Meat befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,6 Prozent auf 6,26 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 6,26 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,23 USD. Bei 6,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.441 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 12,09 USD. 93,13 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,13 USD am 06.08.2024. Mit Abgaben von 18,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Beyond Meat-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,77 Prozent auf 93,19 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 102,15 Mio. USD gelegen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,213 USD je Beyond Meat-Aktie.

