Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 6,65 USD nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 6,65 USD ab. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,47 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,71 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 101.751 Aktien.

Am 25.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,87 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 70,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 6,47 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 2,71 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie im Durchschnitt mit 11,67 USD.

Am 07.08.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 102,15 USD in den Büchern – ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 147,04 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,377 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

