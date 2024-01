Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 6,85 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,85 USD. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 7,04 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,93 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 467.015 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,87 USD) erklomm das Papier am 25.02.2023. 234,11 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,58 USD am 27.10.2023. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 22,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 08.11.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 82,50 USD gelegen.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD je Aktie ausweisen dürften.

