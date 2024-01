Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochvormittag mit Verlusten

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 6,31 EUR nach.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr um 0,3 Prozent auf 6,31 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,31 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 6,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 690 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 70,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,35 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 15,13 Prozent Luft nach unten.

Am 08.11.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,60 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 75,31 USD in den Büchern – ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 82,50 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 22.02.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

