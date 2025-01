Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat wird am Nachmittag ausgebremst

Kurs der Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 3,99 USD ab.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 3,99 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 3,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,06 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 35.521 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,09 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 203,01 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.12.2024 auf bis zu 3,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81,01 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,31 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,145 USD je Beyond Meat-Aktie.

