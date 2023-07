Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Nachmittag an Boden

Beyond Meat im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 15,45 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,8 Prozent auf 15,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 15,69 USD. Bei 15,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 496.790 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 44,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 188,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,82 USD ab. Abschläge von 36,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 10.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,58 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 92,24 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,46 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,73 Prozent verringert.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,193 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

