Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagvormittag im Minus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 13,56 EUR abwärts.

Um 08:30 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,56 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 13,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 310 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,07 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 217,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,07 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Am 10.05.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,193 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

