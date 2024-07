Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 6,01 USD.

Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 6,01 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 6,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,08 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 31.885 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 17,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 65,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beyond Meat-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Beyond Meat veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 75,60 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 92,24 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -2,242 USD je Aktie aus.

