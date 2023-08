Beyond Meat Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Beyond Meat

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 10,59 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 11:49 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 10,59 EUR. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 10,59 EUR. Bei 10,81 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.307 Beyond Meat-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,70 EUR erreichte der Titel am 26.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 161,57 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (9,07 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 14,38 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Am 08.08.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,53 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 30,53 Prozent auf 102,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 147,04 USD gelegen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,332 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

