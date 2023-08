Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 10,81 EUR nach oben.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 10,81 EUR. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,81 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 210 Stück.

Am 26.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,61 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 155,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102,15 USD – das entspricht einem Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,04 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,332 USD je Beyond Meat-Aktie.

