Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Beyond Meat hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Beyond Meat-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 6,02 EUR.

Bei der Beyond Meat-Aktie ließ sich um 09:13 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 6,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,02 EUR. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,02 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,02 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 2 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 258,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 12,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 08.11.2023 vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,60 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 75,31 USD in den Büchern – ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 82,50 USD erwirtschaftet hatte.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,749 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

