Beyond Meat Aktie News: Bären lasten am Mittwochmittag auf Beyond Meat

Die Beyond Meat-Aktie musste um 12:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,1 Prozent auf 14,44 EUR abwärts. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 14,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,70 EUR. Bisher wurden heute 458 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 76,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 10,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 34,64 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 09.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,87 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82,50 USD – das entspricht einem Minus von 22,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,43 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2022 einen Verlust in Höhe von -5,833 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

November 2022: Analysten sehen für Beyond Meat-Aktie schwarz

Oatly, Beyond Meat & Co: Das Geschäft mit Alternativen für Fleisch, Milch & Co.

Beyond Meat verfehlt Erwartungen - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch mit Kursfeuerwerk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com