Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat mit herben Abschlägen am Nachmittag

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,2 Prozent auf 14,43 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 14,41 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.000 Beyond Meat-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (60,40 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,73 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 09.11.2022 vor. Das EPS lag bei -1,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,87 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,49 Prozent auf 82,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 106,43 USD gelegen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 23.02.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -5,833 USD einfahren.

