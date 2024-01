Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 7,14 USD nach oben.

Die Beyond Meat-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 7,14 USD. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,18 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 7,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 421.757 Beyond Meat-Aktien.

Am 25.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,87 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 220,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Mit einem Kursverlust von 21,85 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 08.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 75,31 USD – das entspricht einem Abschlag von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,50 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,750 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

