Beyond Meat Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 5,97 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,6 Prozent auf 5,97 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 5,93 USD. Mit einem Wert von 6,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 43.096 Aktien.

Am 15.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 19,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 222,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 5,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,45 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 27.02.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 73,68 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,94 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,379 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

