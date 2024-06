Beyond Meat Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Beyond Meat

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 6,64 USD abwärts.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 6,64 USD. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,60 USD. Bei 6,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 33.596 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,24 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. 189,76 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Mit einem Kursverlust von 15,96 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beyond Meat-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 75,60 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 92,24 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,245 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

