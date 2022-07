Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 25.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 34,22 EUR. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 34,22 EUR ein. Bei 35,76 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 793 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 18,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 86,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 109,46 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108,16 USD umgesetzt.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 04.08.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Beyond Meat rechnen Experten am 03.08.2023.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -4,660 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

