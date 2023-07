Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 14,10 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 11:45 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 14,11 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,06 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.303 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 205,46 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,07 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,71 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Am 10.05.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 109,46 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 92,24 USD.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,193 USD je Aktie aus.

