Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 15,66 USD zu.

Das Papier von Beyond Meat legte um 16:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 15,66 USD. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 15,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 274.863 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 64,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,82 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 37,32 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,67 USD.

Am 10.05.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,58 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Beyond Meat möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,193 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

