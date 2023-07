Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag tiefer

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 13,90 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 2,0 Prozent auf 13,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 13,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 86 Beyond Meat-Aktien.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 208,63 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 9,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Abschläge von 34,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,67 USD.

Beyond Meat ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,193 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal