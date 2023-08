Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 10,64 EUR zu.

Die Beyond Meat-Aktie konnte um 10:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 10,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 10,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,46 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 351 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2022 markierte das Papier bei 27,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 61,60 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 9,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Am 08.08.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 30,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,04 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,332 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

