Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 2,46 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 2,46 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,50 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,48 USD. Zuletzt wechselten 79.999 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 7,59 USD markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 208,54 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 10,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.08.2025 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,19 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74,96 Mio. USD.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,869 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

