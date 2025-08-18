Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zündet am Abend Kursrakete

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 2,62 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 20:05 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,7 Prozent auf 2,62 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 2,69 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 592.266 Stück.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 7,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 190,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,23 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 14,91 Prozent sinken.

Am 06.08.2025 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,19 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74,96 Mio. USD.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,869 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?