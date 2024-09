Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 6,75 USD abwärts.

Um 15:49 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 6,75 USD. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,74 USD. Bei 6,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 39.863 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 79,11 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 31,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beyond Meat 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 07.08.2024 vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 93,19 Mio. USD im Vergleich zu 102,15 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,213 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

