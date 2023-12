Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Montagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 01:57 Uhr 0,4 Prozent auf 8,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 9,46 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 9,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.971.180 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei 22,87 USD erreichte der Titel am 25.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 154,39 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,58 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Abschläge von 37,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 08.11.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 75,31 USD in den Büchern – ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 82,50 USD erwirtschaftet hatte.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

