Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 8,99 USD zu.

Das Papier von Beyond Meat legte um 01:57 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 8,99 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 9,46 USD. Bei 9,25 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.971.180 Beyond Meat-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,87 USD) erklomm das Papier am 25.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 154,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 5,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,93 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.11.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,60 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,50 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie.

