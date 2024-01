Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit Aufschlag

Beyond Meat im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 6,59 EUR.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 11:14 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 6,59 EUR. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.751 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 24.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 224,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (5,34 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 18,97 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 08.11.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,60 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 75,31 USD in den Büchern – ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 82,50 USD erwirtschaftet hatte.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,750 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

