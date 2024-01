Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Aufschlag

Beyond Meat im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 7,18 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,40 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,05 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 337.336 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 USD. Dieser Kurs wurde am 25.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 218,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,28 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 08.11.2023. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 präsentieren.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

