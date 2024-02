Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Im Tradegate-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Um 08:50 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 7,34 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 7,34 EUR. Bei 7,32 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 359 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,62 EUR erreichte der Titel am 24.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 194,52 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,28 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 28,00 Prozent wieder erreichen.

Beyond Meat-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 09.11.2023. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 75,31 USD, gegenüber 79,94 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,79 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 27.02.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor