Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zum Vortag unverändert notierte die Beyond Meat-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 6,34 USD.

Die Beyond Meat-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,34 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,44 USD. Bei 6,23 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,31 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 42.772 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 203,47 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 5,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 11,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beyond Meat 0,000 USD aus.

Beyond Meat veröffentlichte am 27.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -2,40 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 73,68 Mio. USD – eine Minderung von 7,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 79,94 Mio. USD eingefahren.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,379 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

