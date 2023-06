Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 12,38 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 12,38 USD ab. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 12,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,91 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 543.449 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,59 USD) erklomm das Papier am 09.08.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 260,18 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 26,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie im Durchschnitt mit 11,67 USD.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 92,24 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,46 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Beyond Meat am 03.08.2023 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,196 USD einfahren.

