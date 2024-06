Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 6,57 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 6,57 USD. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,57 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,46 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 46.648 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 192,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,58 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.05.2024 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92,24 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,245 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

