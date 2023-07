Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat stabilisiert sich am Mittwochmittag

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 15,54 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:41 Uhr die Beyond Meat-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 15,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 117 Beyond Meat-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,59 USD erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 65,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,82 USD erreichte der Anteilsschein am 13.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 58,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Beyond Meat-Aktie wird bei 11,67 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 10.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 109,46 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 92,24 USD.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. Am 01.08.2024 wird Beyond Meat schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,193 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

