Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 16,06 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 16,06 USD zu. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 16,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 15,52 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 557.822 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,59 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 177,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2023 bei 9,82 USD. Abschläge von 38,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an.

Am 10.05.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,58 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,24 USD – das entspricht einem Minus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,46 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Beyond Meat am 07.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Beyond Meat-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,193 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

