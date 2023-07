Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 14,16 EUR.

Um 09:13 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 14,16 EUR nach oben. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,16 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 289 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 42,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 203,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2023 bei 9,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 35,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Beyond Meat gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,24 USD im Vergleich zu 109,46 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 07.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Beyond Meat die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,193 USD je Aktie aus.

