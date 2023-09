Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,3 Prozent auf 9,62 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 9,62 USD. Bei 9,66 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 355.999 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,87 USD erreichte der Titel am 25.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 137,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Am 26.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,25 USD. Mit einem Kursverlust von 3,85 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,67 USD aus.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 102,15 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,04 USD erwirtschaftet worden waren, um 30,53 Prozent verringert.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,337 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

