Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XQTX-Handel 3,8 Prozent auf 8,87 EUR ab.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der XQTX-Sitzung um 08:45 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 8,87 EUR. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 8,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,87 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 80 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 20,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 56,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2023 bei 8,87 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus.

Am 07.08.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,53 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 102,15 USD in den Büchern – ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 147,04 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,337 USD je Aktie ausweisen dürften.

