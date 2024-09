Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 6,96 USD zu.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 6,96 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,15 USD aus. Mit einem Wert von 7,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 289.650 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,09 USD. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 73,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,13 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 07.08.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,83 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 93,19 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 102,15 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,213 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie klettert zweistellig: Beyond schreibt weiter tiefrote Zahlen und macht weniger Umsatz

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen