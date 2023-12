Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Beyond Meat im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 8,91 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 8,91 USD. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,72 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,86 USD. Bisher wurden heute 441.355 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 25.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,87 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 156,68 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,58 USD ab. Mit einem Kursverlust von 37,37 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beyond Meat veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 75,31 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 82,50 USD umgesetzt worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 22.02.2024 gerechnet.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

