Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 4,9 Prozent auf 8,12 EUR ab.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 20:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 4,9 Prozent auf 8,12 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 8,11 EUR ein. Bei 8,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 14.644 Beyond Meat-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 62,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 5,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beyond Meat veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,71 Prozent auf 75,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,750 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor