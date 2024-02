Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 7,41 USD abwärts.

Um 12:00 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 7,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 4.967 Stück.

Am 28.02.2023 markierte das Papier bei 19,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 62,42 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 24,70 Prozent sinken.

Beyond Meat-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 09.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,79 Prozent auf 75,31 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,94 USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

