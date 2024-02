Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 7,38 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 7,38 USD. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,22 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 554.909 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2023 bei 19,72 USD. Gewinne von 167,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,58 USD. Abschläge von 24,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Beyond Meat ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 75,31 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,94 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,79 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 27.02.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

