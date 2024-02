Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagvormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 6,75 EUR.

Die Aktie legte um 09:12 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 6,75 EUR zu. In der Spitze legte die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,75 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 266 Beyond Meat-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,51 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 174,43 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,28 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,66 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten Beyond Meat-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Beyond Meat ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 75,31 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 79,94 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2024 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie.

