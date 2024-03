Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 8,39 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 8,39 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,42 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,26 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.020 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,24 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 56,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (5,58 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 33,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 27.02.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 79,94 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 73,68 USD.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

New Constructs-CEO: Reddit-IPO läutet "Rückkehr des Schrott-Börsengangs" ein

Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal