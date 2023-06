Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,3 Prozent auf 12,10 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 12,10 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 12,16 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 11,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 358.726 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,59 USD. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. 268,47 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2023 bei 9,82 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 23,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 10.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,58 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,196 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal