Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,2 Prozent auf 16,10 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 16,10 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 16,04 USD. Bei 16,75 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 448.951 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,59 USD. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 176,96 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Am 10.05.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 92,24 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Beyond Meat die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,193 USD je Aktie aus.

