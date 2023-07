Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 14,89 EUR nach oben.

Um 09:13 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 14,89 EUR. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 14,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,75 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 263 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 43,07 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 189,33 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 9,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Beyond Meat ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,58 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 92,24 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,46 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Beyond Meat rechnen Experten am 01.08.2024.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,193 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

