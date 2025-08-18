DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.581 +0,4%Nas21.576 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1632 -0,1%Öl67,81 +0,8%Gold3.396 +0,1%
Beyond Meat im Fokus

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat legt am Mittwochabend zu

27.08.25 20:24 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat legt am Mittwochabend zu

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 2,59 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
2,20 EUR 0,08 EUR 3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 2,59 USD. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 2,61 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 132.129 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei 7,59 USD markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 193,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 14,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.08.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 74,96 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 05.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,869 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

