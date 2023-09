Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Mittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beyond Meat. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:44 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 9,40 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 361 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 143,30 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 9,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 1,60 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an.

Beyond Meat veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 30,53 Prozent auf 102,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 147,04 USD umgesetzt.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,362 USD einfahren.

