Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 9,59 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,4 Prozent auf 9,59 USD. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,63 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 9,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 248.440 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei 22,87 USD markierte der Titel am 25.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 138,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 9,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,55 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,67 USD aus.

Am 07.08.2023 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 102,15 USD – das entspricht einem Abschlag von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 147,04 USD erwirtschaftet worden.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,362 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus